Банк «Союз» приостанавливает SWIFT-платежи в долларах США с 1 ноября. Что делать?

Банк «Союз» с 1 ноября 2022 года прекращает осуществление исходящих SWIFT-переводов в долларах США, говорится в сообщении банка.

При этом клиентам банка останутся доступны SWIFT-переводы в юанях, а также покупка и продажа наличных и безналичных долларов США, выдача наличных долларов США со счетов и вкладов с учетом порядка, установленного Банком России.

– Приостановка платежей связана с решением банка-корреспондента о прекращении расчетов в долларах США по корреспондентскому счету Банка «Союз» с 1 ноября 2022 года, – поясняет банк.

Что делать с долларами на счете?

Если необходимо перевести доллары США, рекомендуем сделать это заблаговременно и до 28 октября 2022 года сделать перевод в долларах США на счета, открытые в других кредитных организациях, так как с 1 ноября такие переводы станут недоступны. Но вы всегда сможете перевести остатки по вашим счетам в долларах США в другие валюты внутри банка: например, в рубли РФ или китайские юани.

Что делать с остальными валютами: евро, фунтами или франками на счете?

Возможно обменять их на рубли или юани через приложение Банка «Союз». Если у вас нет счета в юанях, на главном экране приложения нажмите «Оформить вклад, кредит, карту» → «Счет» → «Выберите валюту счета – юани», затем сделайте перевод между своими счетами;

Возможно перевести их в доллары или юани и отправить через SWIFT-платежи в другой банк (доллары США до 17 часов 31 октября 2022).