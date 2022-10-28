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Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2022

АО «Дальневосточный банк» сообщил режиме работы с 03.11.2022г. по 07.11.2022г.:
 
03 ноября 2022 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц сокращено на 1 час; 
04 ноября 2022 года — выходной день;

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05 ноября 2022 года — обслуживание клиентов — физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;
06 ноября 2022 года — выходной день;
07 ноября 2022 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме.
 
Банкоматы и терминалы, система «Интернет-офис» и мобильное приложение «ДВ Банк» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.
 
Более подробная информация — в разделе Офисы и банкоматы
 
Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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