Выиграйте квадрокоптер или пять классных призов в конкурсе от Примсоцбанка

1 место – квадрокоптер Milvus 1;
2 место – электрочайник Tefal с подсветкой;
3 место – фитнес-браслет HONOR;
4 место – видеорегистратор 70Mai;
5 место – беспроводные наушники Xiaomi.
Условия простые:
✔ Подпишитесь на Telegram и группу ВКонтакте банка;
✔ Поставьте лайк публикации о конкурсе;
✔ Под публикацией о конкурсе, оставьте комментарий «Участвую» и ждите результатов.
Важно! Конкурс продлится с 26 октября по 9 ноября 2022 г. Участвовать могут только «живые» аккаунты пользователей. 10 ноября случайным образом выберем шесть победителей среди тех, кто выполнил условия конкурса.