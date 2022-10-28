Россельхозбанк получил премию Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2022 за сельскую ипотеку

Россельхозбанк на Московском Международном жилищном конгрессе получил премию Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2022 в номинации «Лучшая ипотечная программа в России» за программу сельской ипотеки. Награду от лица банка получила руководитель розничного направления бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Национальный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO проводится ежегодно с 2007 года. Он учрежден для награждения физических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций, внесших наибольший вклад во внедрение новых методов организации работы, современных технологий, а также за высокие профессиональные и деловые качества, обеспечивающие развитие российского рынка недвижимости.

Сельская ипотека – это ипотечная программа по льготной ставке 3% годовых, которая реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». С весны 2020 года в рамках сельской ипотеки Россельхозбанк выдал кредиты на улучшение жилищных условий 75 тысячам семей, став лидером этой программы. Общая сумма выдач банком достигла 150 млрд рублей. Доля РСХБ в выдачах сельской ипотеки по всей России составляет 70%, причем 68% заемщиков банка в рамках этой программы – семейные люди, как минимум с одним ребенком, средний возраст заемщика – 37 лет.

Россельхозбанк активно развивает свои ипотечные программы, для поддержки которых были запущены две цифровые платформы – Свое Село и Свое Жилье. На них можно найти объекты загородной и городской недвижимости, предложения от более 1300 аккредитованных подрядчиков, более 2 тыс. проектов домов, а также предложения услуг по ремонту, строительству, дизайну, озеленению территории и обустройству. Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка Россельхозбанка по ипотеке.

Московский Международный жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата b2b. Оно проходит 17-21 октября в Центре международной торговли при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Соорганизатор - Гильдия риелторов Москвы. Конгресс охватывает важнейшие сегменты рынка недвижимости: жилищное строительство, риелторский бизнес, коммерческая недвижимость, ипотечное кредитование, информационные ресурсы, многие другие темы. Участниками мероприятия стали политики, руководители крупнейших строительных компаний, агентств недвижимости, ведущих банков и других организаций, связанных с рынком недвижимости.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.