Владивосток - Лаос: идет подготовка новых предложений Солид Банка для туристов и предприятий туротрасли

Yа полях ВЭФ АО «Солид Банк» и лаосский банк JDB подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого был намечен ряд проектов для улучшения финансового сервиса для россиян. Благодаря усиленной работе партнёров с обеих сторон, ряд шагов уже осуществлены, а также подготовлены предложения для готовящихся туров в Лаос, говорится в сообщении Солид Банка.

Так, в настоящий момент, «Уральские авиалинии» уже открыли свой счет в Головном офисе АО «Солид Банк», авиакомпания подтверждает, что суммы за билеты приходят на счет авиаперевозчика в тот же день, никаких задержек не наблюдается.

Также Солид Банк предоставляет возможность приобрести билет или весь турпакет в кредит (в настоящий момент ставка по кредитам наличными в Солид Банке от 6,9% годовых).

«А в части международных переводов как юридические, так и физические лица могут осуществлять переводы в лаосских кипах. Что значительно упрощает ведение бизнеса между нашими странами, а для частных клиентов создает более комфортный сервис» - комментирует Андрей Иванов, заместитель Председателя Правления АО «Солид«Банк».

Большим подспорьем для туристов станет возможность оформления в Солид Банке пластиковой банковской карты от лаосского банка JDB, которой можно будет пользоваться за рубежом, не только в Лаосе. О старте выпуска карт Солид Банком будет сообщено отдельно.