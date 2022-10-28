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Мэра Саянска госпитализировали

Фото из Телеграм-канала мэра Саянска

Сейчас Олег Боровский находится в областной кардиологии.

Самочувствие главы города ухудшилось после поездки в Юргу к мобилизованным: «видимо на нервах и эмоциях, дали знать о себе старые болячки – давление и сахар», – сообщил он в Телеграм.

После сдачи анализов врачи начали подозревать инфаркт.

«Иркутск настоятельно рекомендовал, чтобы транспортировали в областную кардиологию, куда сегодня меня и отправили. Я уже устроился, чувствую себя хорошо, никакой паники нет, все нормально», – пишет мэр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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