Мэра Саянска госпитализировали

Фото из Телеграм-канала мэра Саянска
Сейчас Олег Боровский находится в областной кардиологии.
Самочувствие главы города ухудшилось после поездки в Юргу к мобилизованным: «видимо на нервах и эмоциях, дали знать о себе старые болячки – давление и сахар», – сообщил он в Телеграм.
После сдачи анализов врачи начали подозревать инфаркт.
«Иркутск настоятельно рекомендовал, чтобы транспортировали в областную кардиологию, куда сегодня меня и отправили. Я уже устроился, чувствую себя хорошо, никакой паники нет, все нормально», – пишет мэр.