Мэра Саянска госпитализировали

Сейчас Олег Боровский находится в областной кардиологии.

Самочувствие главы города ухудшилось после поездки в Юргу к мобилизованным: «видимо на нервах и эмоциях, дали знать о себе старые болячки – давление и сахар», – сообщил он в Телеграм.

После сдачи анализов врачи начали подозревать инфаркт.

«Иркутск настоятельно рекомендовал, чтобы транспортировали в областную кардиологию, куда сегодня меня и отправили. Я уже устроился, чувствую себя хорошо, никакой паники нет, все нормально», – пишет мэр.