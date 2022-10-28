Назальная вакцина от COVID-19 поступила в Иркутскую область

Более 10 тыс. насадок для распыления вакцины распределят в медучреждения Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Шелехова, Черемхова, Усолья-Сибирского, п. Усть-Ордынский. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Пройти бесплатную вакцинацию можно в поликлиниках по полису ОМС.

«В медучреждениях региона мы постепенно сокращаем коечный фонд для лечения пациентов с ковидом. Специалисты считают, что количество заболевших сокращается, в том числе благодаря иммунопрофилактике. С 1 ноября в медучреждениях региона начнут применять назальный способ введения вакцины», – сказал губернатор региона Игорь Кобзев.