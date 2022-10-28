Новости

Назальная вакцина от COVID-19 поступила в Иркутскую область

Более 10 тыс. насадок для распыления вакцины распределят в медучреждения Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Шелехова, Черемхова, Усолья-Сибирского, п. Усть-Ордынский. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Пройти бесплатную вакцинацию можно в поликлиниках по полису ОМС.

«В медучреждениях региона мы постепенно сокращаем коечный фонд для лечения пациентов с ковидом. Специалисты считают, что количество заболевших сокращается, в том числе благодаря иммунопрофилактике. С 1 ноября в медучреждениях региона начнут применять назальный способ введения вакцины», – сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Читайте также:

Два новых варианта коронавируса выявили в России
27 октября 2022
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вылечился от коронавиурса
15 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (5287)


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Они на ухо шепчут: «Мы ненадолго, мы скоро вернемся» – Путин об ушедших из РФ зарубежных компаниях
«Никакого рынка больше нет». Сечин – об энергокризисе и потолке цен
Пик трудностей в РФ, связанных с санкциями, пройден – Путин
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании