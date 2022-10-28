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Ремонт дороги «Баяндай – Еланцы – Хужир» завершили в Иркутской области

Протяженность участка – 13,6 километра.

Специалисты подрядной организации восстановили искусственные сооружения, уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали восемь примыканий местных автодорог и две автобусных остановки, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

– Во время ремонта восстановлено покрытие, а также металлическое барьерное ограждение на мосту через реку Булга, выполнен ремонт водопропускных труб, их 13, – дополнила руководитель ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Также приняты работы по устройству асфальтобетонного покрытия перед новой школой в Баяндае и электроосвещения протяжённостью два километра на автодороге «Подъезд к селу Баяндай».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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