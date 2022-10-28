Компании Приангарья заключили контракты по итогам реверсной бизнес-миссии с Монголией

Документы подписали на площадке специализированной выставки «Агропромышленная неделя», рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

На бизнес-миссии восемь монгольских компаний посетили предприятия региона и провели b2b-переговоры. Более 50 предпринимателей Иркутской области, представляющих сельскохозяйственную и туристическую сферы, проявили интерес к сотрудничеству с зарубежными партнерами.

По итогам мероприятий заключено шесть контрактов на поставки из Иркутской области в Монголию ингредиентов для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, моющих средств, кормовых добавок для животных, питьевой воды и напитков, ореховых снеков, а также фермерской продукции: сыров, творога и прочего. Подписано соглашение о намерениях по поставкам в Монголию рыбы и рыбных снеков.

Еще одно соглашение о намерениях и три контракта заключено в сфере туризма. Компании двух стран планируют совместно организовывать экскурсионные и образовательные туры для школьников Иркутской области и Монголии.