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У женщин и мужчин разные представления о том, к чьим ошибкам руководство относится более снисходительно

Мужчины уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам. Представительницы слабого пола придерживаются противоположного мнения. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего в смешанных коллективах, и 500 руководителей из всех округов страны.

Кому руководители чаще прощают ошибки: женщинам или мужчинам? И зависит ли это от пола самого руководителя? К счастью, и большинство сотрудников, и большинство руководителей уверяет, что отношение к недоработкам представителей обоих полов одинаково строгое. Однако все же есть те, кто подтверждает гендерную дискриминацию в отношениях начальства и подчиненных.

Так, почти каждый пятый мужчина (18%) считает, что его руководитель более снисходителен к ошибкам женщин, причем этой точки зрения чаще придерживаются как те, кто работает под начальством мужчины, так и те, кем руководят женщины.

10% женщин уверены, что их руководитель чаще прощает ошибки мужчинам, 8% — женщинам. Те сотрудницы, что работают под руководством женщин, чаще говорят о лояльности начальства к мужчинам, а среди работниц, трудящихся под руководством мужчин, примерно поровну как тех, кто говорит о большей терпимости к мужчинам, так и тех, кто видит снисхождение к женщинам.

Что касается самих руководителей смешанных коллективов, то в большей снисходительности к недоработкам женщин мужчины признаются гораздо чаще. Начальницы же чуть чаще прощают подчиненных мужчин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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