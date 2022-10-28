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Частота покупки и охват аудитории в E-comm секторе возросли

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, индекс покупательской активности в онлайне в сентябре составил 115%, что на 0,9% меньше, чем в августе. В годовой динамике активность покупателей в интернете снизилась на 10,2% (13 п.п.).

Что касается динамики количества покупателей в интернете, их число стабильно увеличивается как в крупных городах (121%), так и среди городского населения России в целом (120%). Пенетрация достигла самого высокого значения с начала года. Кроме того, рост пенетрации не привел к снижению частоты покупки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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