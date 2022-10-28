«Терять нам уже нечего». Дерипаска призвал власти принять меры, чтобы избежать экономического кризиса

«Не хочется выглядеть немного старомодным, но ведь уже всем же понятно, что в сегодняшнем кризисе в российской экономике на фоне глобальной рецессии отсутствие важных своевременных решений приведёт к серьёзным проблемам с занятостью и доходами населения», – пишет бизнесмен в Telegram. Он считает, что российские власти и ЦБ должны срочно принять меры – снизить ставки по кредитам, запустить программу количественного смягчения, увеличить инвестиции, чтобы перезапустить экономический рост, иначе «всё пойдёт прахом» и в 2023 году страна столкнётся с серьёзным кризисом.

– До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведём программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей – мы не сможем запустить экономический рост. Предприниматели и население не будут брать кабально дорогие кредиты ни на что! Иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран не привлечь в страну с таким запредельно высоким курсом рубля, который делает неконкурентноспособным любое производство, включая сельхозпродукцию. И все идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитию логистики и переработки – всё пойдет прахом, – говорит Дерипаска.

По его мнению, если не предпринять меры, то на фоне глобальной рецессии до кона 2023 года «налетим по полной на новый букет экономических и социальных проблем».