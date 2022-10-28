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С начала года в Иркутской области построено 910 тыс. м² жилья

Это на 3,5% больше, чем годом ранее.

– За девять месяцев 2022 года в области построено 910,1 тыс. м² жилья – 103,5% к аналогичному периоду 2021 года. Всего в текущем году планируется сдать не менее одного миллиона 115 тыс. м² жилья. Уверен, что все условия для этого есть, – сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В ходе собрания президент Союза строителей Юрий Шкуропат представил годовой отчет о деятельности Союза.

Напомним, что Союз строителей Иркутской области объединяет 80 крупных, средних и малых строительных организаций. Организация решает задачи по укреплению и развитию стройиндустрии, защищает права и профессиональные интересы своих членов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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