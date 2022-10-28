Россельхозбанк подписал соглашение о сотрудничестве с АККОР Иркутской области

Россельхозбанк и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Иркутской области на площадке выставки «Агропромышленная неделя» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова и председатель региональной АККОР Вячеслав Лизин, рассказали SIA.RU в банке.

Соглашение предусматривает совершенствование условий получения кредитов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, а также совместную разработку предложений по расширению и совершенствованию механизмов государственной поддержки малого агробизнеса, что является значимой предпосылкой для укрепления АПК в целом. Документ предполагает совместную деятельность в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 и других программ/подпрограмм.

Глава АККОР Иркутской области отметил, что подписание соглашения – это закономерный итог уже выстроенной и плодотворной совместной работы с банком, которая реализуется давно и показывает эффективные результаты.

«С Россельхозбанком мы работаем давно, и уже совместно реализовали несколько проектов. Сегодня подписали официальное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает масштабную работу, особенно, в плане дальнейшего развития и поддержки сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. По сути, начало этой работе положено задолго до сегодняшнего мероприятия – мы взаимодействуем с банком на постоянной основе. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество обеспечит рост и развитие фермерского движения на территории Приангарья. Более того, в ноябре мы приглашены на расширенное совещание под руководством Председателя Правления Россельхозбанка в формате ВКС, где сможем обсудить вопросы совместной работы», – рассказал Вячеслав Лизин.

Подписание соглашения стало итогом рабочей встречи в рамках круглого стола на тему «Ключевые факторы роста эффективности сельскохозяйственного производства, проблемы, пути решения, потенциал развития». На встрече директор Иркутского РСХБ рассказала о возможностях цифровой платформы банка, преимуществах и удобных сервисах экосистемы «Свое», где собраны все специализированные услуги и предложения для сельхозтоваропроизводителей.

«Безусловно соглашение с АККОР предполагает масштабную и планомерную работу. У нас единая цель – развитие агропромышленного комплекса на территории региона. Большим подспорьем для фермеров стала наша цифровая экосистема «Свое», которая помогает аграриям в повышении эффективности бизнеса. На платформах экосистемы представлены практически все услуги: например, фермеры могут получить консультацию по ветеринарии, по подбору персонала, приобрести технику, семена, а на специализированном маркетплейсе реализовать свою продукцию. Аграрии уже оценили сервис, тем более, подключение к платформе бесплатное», – сказала Наталья Баркова.