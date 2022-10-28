Частичная мобилизация завершилась в России 28 октября

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня, сообщил, что в России 28 октября завершилась частичная мобилизация.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – доложил министр обороны Путину.

В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей.

Кроме того, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

По словам Шойгу, военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.