Новости

Частичная мобилизация завершилась в России 28 октября

Читайте также:

Участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
28 октября 2022
Помощь мобилизованным освободят от НДФЛ – Минфин
28 октября 2022

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня, сообщил, что в России 28 октября завершилась частичная мобилизация.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – доложил министр обороны Путину.

В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей.

Кроме того, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

По словам Шойгу, военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
«Терять нам уже нечего». Дерипаска призвал власти принять меры, чтобы избежать экономического кризиса
Они на ухо шепчут: «Мы ненадолго, мы скоро вернемся» – Путин об ушедших из РФ зарубежных компаниях
«Никакого рынка больше нет». Сечин – об энергокризисе и потолке цен
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании