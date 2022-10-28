Участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 октября сообщил, что участники специальной военной операции на Украине получат статус ветерана боевых действий.

«После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которой более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот», – заявил Шойгу.

Напомним, частичная мобилизация в России завершилась 28 октября – об этом сообщил министр обороны, призыв граждан продолжать не планируется.