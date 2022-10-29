Более 121 млн рублей потратят в 2022 году на ликвидацию свалок в Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщило, что до конца года в регионе планируется в общей сложности ликвидировать 59 свалок – на эти цели потратят 121,5 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья.

Уже с начала года в области ликвидировано 48 несанкционированных свалок на общей площади 35,7 га. Объем накопленных отходов составил 198,4 тысячи кубометров. Большинство ликвидированных в этом году свалок находились на территории Баяндаевского района, их общая площадь составила 6,2 га. Оттуда вывезли почти 63 тысяч кубометров отходов.

Также работы проходили в Шелеховском, Заларинском, Иркутском, Зиминском районах, в городах Свирск и Шелехов. В ноябре подрядчик приступит к ликвидации свалки в Братском районе, а к началу декабря свалка объемом 8,5 тысячи кубометров будет ликвидирована.