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Следователи установили, что пилоты упавшего в Иркутске самолета СУ-30 были без сознания

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Следователи Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте выяснили, что пилоты самолета СУ-30, который упал на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, были без сознания, сообщает 29 октября пресс-служба ведомства.

«Экипаж потерпевшего крушение воздушного судна СУ-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии», – сообщают следователи.

В этой связи проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением.

Напомним, 23 октября, на двухэтажный жилой дом упал самолет категории СУ. Транспорт упал во время испытательного полета. Жильцы здания не пострадали. Оба пилота погибли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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