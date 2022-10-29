МЧС посоветовало отложить походы в горы в Иркутской области из-за снега и урагана

ГУ МЧС России Иркутской области сообщило, что 29-30 октября в горах ожидается сильный снег, по региону – порывы ветра до 30 м/с, потому походы в горы рекомендуется отложить.

Уже вечером 29 октября по области прогнозируется небольшой снег, ночью в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный местами порывы до 14 м/с. 30 октября ночью в горах южных районов ожидается сильный снег.

На Байкале ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью по югу умеренный снег, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по средней части – ночью и утром прогнозируются порывы 25-30 м/с.