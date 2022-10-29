Прокуратура заставила предприятия Приангарья выплатить 25 млн рублей долга по зарплатам

Ряд компаний Иркутской области не платят деньги за работу своим сотрудникам. Часть из них – шесть предприятий – вернули долг работникам в октябре текущего года, 25 млн рублей, после вмешательства прокуратуры, следует из данных пресс-службы надзорного органа.

«Благодаря принятым прокуратурой мерам только за октябрь текущего года погашена задолженность по заработной плате на 6 предприятиях перед 485 работниками на общую сумму более 25 млн рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате вмешательства прокурора на предприятии в городе Ангарске удалось вывести из длительного простоя 35 работников – в настоящее время они осуществляют трудовую деятельность.