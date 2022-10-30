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Незаконную добычу​ песчано-гравийной смеси на 2,5 млн рублей обнаружили в​ Иркутской области

Уголовное дело возбудили по факту незаконной добычи песчано-гравийной смеси на 2,5 млн рублей в Иркутской области, сообщает региональная прокуратура.

Подобный факт выявили в Чунском районе региона. Кроме того, было возбуждено уголовное дело​ о неправомерной​ добыче​ глины​ на лесном участке при выполнении работ по строительству автомобильной дороги в рамках госконтракта​ на территории Тайшетского района.

«При проведении проверок прокурорами выявлялись​ случаи выполнения работ по разведке и добыче недр с отступлениями от проектной документации и нарушениями природоохранного законодательства», – рассказали в прокуратуре. Надзорные мероприятия в этом направлении продолжаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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