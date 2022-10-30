Смертельная авария с участием несовершеннолетнего и его матери произошла в Приангарье

Авария со смертельным исходом произошла сегодня ночью в Братском районе Иркутской области – неизвестный сбил на дороге мать и ее сына, в результате чего женщина скончалась на месте, сообщает региональная полиция.

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился около 01:30 напротив дома № 22 по улице Ясная в городе Вихоревка – неустановленный автомобиль наехал на двух людей, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. 39-летняя женщина погибла до приезда медиков, ее 13-летний сын с тяжелыми травами доставлен в медучреждение города Братска.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествии, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8(3953) 49-54-02, 49-54-99.