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Смертельная авария с участием несовершеннолетнего и его матери произошла в Приангарье

Авария со смертельным исходом произошла сегодня ночью в Братском районе Иркутской области – неизвестный сбил на дороге мать и ее сына, в результате чего женщина скончалась на месте, сообщает региональная полиция.

<p>Фото полиции Иркутской области</p>

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился около 01:30 напротив дома № 22 по улице Ясная в городе Вихоревка – неустановленный автомобиль наехал на двух людей, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. 39-летняя женщина погибла до приезда медиков, ее 13-летний сын с тяжелыми травами доставлен в медучреждение города Братска.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествии, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8(3953) 49-54-02, 49-54-99.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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