Новости

Более 54 тысяч сертификатов на маткапитал получили за 10 лет в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что за 10 лет выдано в регионе было выдано 54 380 сертификатов на материнский капитал.

«Половина семей уже распорядились средствами на общую сумму более 1,9 млрд рублей. И мы продолжаем совершенствовать законодательство в части маткапитала», – отметил Кобзев.

За последние 2 года подписан закон о расширении направлений использования средств областного материнского капитала. Также был упрощен порядок получения сертификата. В текущем году в региональное законодательство внесены изменения, которые позволяют направлять средства маткапитала на рефинансирование ипотеки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
«Терять нам уже нечего». Дерипаска призвал власти принять меры, чтобы избежать экономического кризиса
Они на ухо шепчут: «Мы ненадолго, мы скоро вернемся» – Путин об ушедших из РФ зарубежных компаниях
«Никакого рынка больше нет». Сечин – об энергокризисе и потолке цен
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании