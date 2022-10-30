Более 54 тысяч сертификатов на маткапитал получили за 10 лет в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что за 10 лет выдано в регионе было выдано 54 380 сертификатов на материнский капитал.

«Половина семей уже распорядились средствами на общую сумму более 1,9 млрд рублей. И мы продолжаем совершенствовать законодательство в части маткапитала», – отметил Кобзев.

За последние 2 года подписан закон о расширении направлений использования средств областного материнского капитала. Также был упрощен порядок получения сертификата. В текущем году в региональное законодательство внесены изменения, которые позволяют направлять средства маткапитала на рефинансирование ипотеки.