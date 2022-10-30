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Приют на 400 животных за 3,8 млн рублей построят в Иркутской области

Благотворительная организация помощи животным «Жизнь» в этом году получила областной грант в объеме 3,8 млн рублей на создание приюта на 400 мест в городе Нижнеудинске Иркутской области, сообщает пресс-служба регионально правительства.

«В настоящее время территория площадью 15 тыс. квадратных метров уже обнесена глухим забором, построено помещение, где разместятся кабинет ветврача и смотровая. В приюте возведена часть вольеров. Ведут бурение скважин на воду. Согласно заявленному проекту, в данном приюте будет содержаться порядка 400 животных без владельцев», – отметил начальник управления правовой работы службы ветеринарии Приангарья Александр Ушаков.

Завершить работы по обустройству приюта планируют до конца года. В новых вольерах уже размещены 14 животных. В этом году гранты на создание приютов кроме Нижнеудинска выиграли  некоммерческие организации из Ангарска, Саянска и Братска. В 2021-м грантополучателем стала НКО «Надежда» из г. Усолья-Сибирского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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