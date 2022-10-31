Международный аэропорт Иркутска перешел на осенне-зимний режим работы

Международный аэропорт Иркутска с 30 октября перешел на осенне-зимний режим работы, который будет действовать до конца марта 2023 года, сообщает пресс-служба организации.

С переходом на зимнее расписание в Иркутском аэропорту открываются новые прямые направления в Казнь и Кемерово. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией Nordwind Airlines частотой 2 раза в неделю на самолете Boeing 737-800, начиная с 31 октября.

От «Уральских авиалиний» в предстоящем сезоне будет доступен новый рейс Екатеринбург-Иркутск, но при этом авиакомпания закрывает свое направление Санкт-Петербург-Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. Изменения коснулись и перелетов «Победы»: с 10 ноября авиакомпания меняет аэропорт прибытия и отправления в Москве с «Внуково» на «Шереметьево».

Регулярные рейсы из Иркутска в Красноярск продолжатся в привычном режиме для пассажиров. Программу полетов до Москвы будут осуществлять пять перевозчиков: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа» и Utair. Перевозить пассажиров в Санкт-Петербург будет S7 Airlines.

Перелеты в страны СНГ S7 Airlines планирует продолжать всю зиму по маршрутам Ош, Бишкек, Фергана, Наманган, Куляб и Самарканд. Раз в неделю Somon Air будет отправлять самолеты в Душанбе.