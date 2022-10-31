Впервые за 9 месяцев возобновятся регулярные рейсы по маршруту Иркутск – Бангкок

Международный аэропорт Иркутска сообщил, что впервые за 9 месяцев со 2 ноября возобновятся рейсы по маршруту Иркутск – Бангкок.

«Со 2 ноября авиакомпания S7 Airlines возобновляет регулярные рейсы Иркутск – Бангкок спустя 9 месяцев. Перелеты в королевство [Таиланд] запланированы с частотой пять раз в неделю из международного аэропорта Иркутск. Время вылета – 10:05, прибытие – в 15:30 по иркутскому времени», – рассказала пресс-служба организации.

С 9 декабря же авиакомпания планирует открыть ежедневные перелеты по тому же маршруту. Примерное время полета составит около 6 часов. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Boeing 737-800. Из столицы Таиланда до Иркутска вылететь можно в 16:30 по местному времени.