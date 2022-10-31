Россияне мечтают провести отпуск на Байкале

В ТОП-3 попали также Крым и Алтай, озеро Байкал возглавило список самых популярных туристических направлений. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе сентябрьского опроса россиянам предложили назвать предпочтительные места для отдыха в России, которые бы они выбрали в этом году, не имея никаких ограничений.

Рейтинг наиболее предпочтительных направлений возглавил Байкал (29%).

По результатам августовского опроса, он также вошел в пятерку символов страны («природа, березы, Байкал, поля» – 7%).

На второй позиции расположился Крым – на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%). Замыкает тройку лидеров Алтай, уступая Крыму лишь 2 п.п. (19%). Санкт-Петербург выбрали бы 15%, для сравнения – Москву россияне называли в 3,7 раза реже. Сочи и Камчатка приглянулись как места идеального отпуска 14% россиян, а живописная Карелия – 11%. Далее в перечне ответов следуют Дальний Восток (8%), Краснодар (8%), Калининград (6%) и Алтайский край (6%).

Байкал – одинаково популярный ответ среди всех социально-демографических групп; несколько чаще его называли граждане старшего возраста 45-59 лет – 33%.

Крым – менее желанное направление для молодежи 18-24 лет (14%). Жители Северо-Кавказского федерального округа также выбирали его втрое реже россиян в целом (7% против 21%), для них более предпочтительна поездка в Сочи – 19%.

Побывать на Алтае в первую очередь хотели бы жители городов с населением 500-950 тыс. и больше (24-27%) и сибиряки (28%).

Санкт-Петербург москвичи и петербуржцы выбирают в 6% случаев, Москву – в 4%. Северная столица – скорее молодежное направление (20% в группе 18-24-летних).

Сочи и Санкт-Петербург – скорее женская мечта (17% против 11% и 12% среди мужчин). Камчатка – мужская, россиянки называли полуостров почти вдвое реже (18% против 10% соответственно).