Спрос на психологов вырос в Иркутской области

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, как изменился в этом году спрос на психологов в Иркутской области. Выяснилось, что количество вакансий для них выросло более, чем в два раза.

За период с марта по октябрь 2022 года количество вакансий для психологов выросло в Иркутской области на 127% относительно аналогичного периода прошлого года, это около 100 предложений о работе.

Чаще всего подобные вакансии открывают образовательные учреждения (25%) и компании из отрасли «Медицина, фармацевтика, аптеки» (7%).

В этом году работодателям требуются педагоги-психологи, корпоративные психологи, психологи-волонтеры, клинические психологи, авторы работ по психологии, помощники психолога, детские психологи, методисты-психологи, медицинские психологи и другие.

Данным специалистам предлагают проводить работу по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию пациентов, оказывать помощь пациентам и их родственникам в решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем. Кроме того, работа психологов сейчас все чаще востребована работодателями из немедицинского направления, в частности, компании-работодатели заинтересованы в том, чтобы психологи осуществляли оценку профессиональных и личностных качеств сотрудников на этапе подбора, проводили индивидуальное консультирование сотрудников по их психологическим проблемам, организовывали взаимодействие в коллективе по время решения конфликтных ситуаций, а также содействовали в снижении текучести кадров.

Требования к специалистам включают опыт работы по специальности, наличие высшего психологического образования, курсов повышения квалификации, соответствующих сертификатов. Кандидат должен иметь навыки разработки оценочных методик и опыт индивидуального консультирования и психодиагностики, быть готовым разрабатывать и проводить психотерапевтические тренинги для разного уровня сотрудников.

Средняя предлагаемая зарплата для психологов составила в Иркутской области 27,2 тысяч рублей, но максимальные зарплаты могут достигать 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее проведенный Службой исследований hh.ru опрос показал, что 64% опрошенных иркутян почувствовали усиление стресса в этом году, из них 44% отметили, что стали заметно больше нервничать, а еще 20% рассказали об увеличении тревоги.