Мосбиржа запускает торги киргизским сомом и таджикским сомони

Московская биржа сообщила о запуске торгов валютными парами «киргизский сом — российский рубль» (KGS/RUB) и «таджикский сомони — российский рубль» (TJS/RUB) с 31 октября 2022 г. Торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации, а также «являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Киргизстаном и Таджикистаном», отмечается в сообщении Мосбиржи.

Сделки с новыми валютами будут доступны на спот-рынке с расчетами TOD и TOM, а также свопы overnight. Режим торгов будет выглядеть так:

• С расчетами TOD — с 7:00 до 10:45 МСК

• С расчетами TOM — с 7:00 до 23:50 МСК

• Сделки overnight — с 7:00 до 11:00

Ранее в этом году Мосбиржа уже запустила торги армянским драмом, южноафриканским рэндом и узбекским сумом.