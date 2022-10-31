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Huawei может уйти из России

Московский офис компании сдают в аренду с 1 февраля следующего года. Об этом рассказал «Известиям» источник в крупном производителе электроники.

Информацию подтверждают и два собеседника, близких к сотовым операторам. По их словам, с недавних пор вендор вновь перестал поставлять в страну смартфоны, планшеты, телевизоры и другую технику.

На вероятное прекращение работы компании в РФ может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года.

Впрочем, эксперты утверждают, что на сегодняшний день существует как минимум три пути ввоза в страну продукции ушедших брендов. Кроме того, в Huawei не исключают и поставок в Россию через дистрибуторов, рассказал источник в компании-партнере вендора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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