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Защиту от беспилотников усилят на энергообъектах РФ

Мера актуальна на приграничных территориях, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минэнерго компаниям.

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Такая мера особенно актуальна для нефтебаз и НПЗ в регионах, граничащих с Украиной, считают эксперты и представители бизнеса. В Минэнерго «Известиям» подтвердили, что работают над вопросом, и назвали обсуждаемые нововведения критически важными для энергетической безопасности.

Власти намерены усилить защиту энергообъектов от дронов. Правительство поручило Минэнерго до 1 ноября проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами ТЭК. Об этом сказано в письме от 14 октября, которое статс-секретарь – замглавы ведомства Анастасия Бондаренко разослала в энергокомпании.

– Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов <...> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности, – заявили в Минэнерго.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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