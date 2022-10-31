С Tele2 понедельники в Иркутске втройне приятнее

Оператор мобильной связи, вновь запустил новую волну акции «Понедельники» в Приангарье. В коллаборации с партнерами компания дарит подарки в первый день недели своим абонентам. Клиенты могут выбрать сразу три предложения, сообщили в компании.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях. Каждый понедельник иркутские абоненты могут бесплатно получить американо или капучино от Coffee Like, фильм от Wink или книгу от «ЛитРес», скидки на покупки в «Ленте», «Перекрестке Впрок», на поездку в такси Яндекс Go и билеты в Kassir.ru, а также на топливо в системе Яндекс Заправки.

Воспользоваться предложением можно до 21 ноября. Промокоды на скидки и подарки доступны в приложении «Мой Tele2». Клиентам достаточно зайти в раздел «Больше», выбрать понравившуюся категорию и получить промокод, который нужно применить до оплаты покупки у кассира или на сайте партнера. Использовать код надо именно в понедельник в период действия акции.

«Уверена, что наши клиенты согласятся, понедельник – не самый легкий день недели. Именно поэтому мы в коллаборации с нашими партнерами решили сделать начало недели для абонентов Tele2 легче и приятнее. В списке предложений – только нужные подарки, среди которых 100 рублей скидки на автомобильное топливо, 50 рублей – на такси,10% при оплате покупок в «Ленте», бесплатный кофе и другие сюрпризы. Каждый понедельник в период акции может быть разным», – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.