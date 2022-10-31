Две трети авто в России — старше 6 лет

Две трети россиян (63%) ездят на автомобилях старше 6 лет, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Из них 33% — респонденты с машинами в возрасте от 7 до 10 лет, 30% — старше 10 лет. Ещё 18% приходится на владельцев авто от 4 до 6 лет и 19% — на авто до 3 лет включительно.

Чаще всего подержанный автомобиль покупают в Хабаровске (86%), Владивостоке и Иркутске (по 82%), Томске и Новокузнецке (по 80%).

А вот больше всего новых машин купили в Казани (57%), Набережных Челнах (54%), Тюмени (47%), Ульяновске и Самаре (по 38%).

Четверо из пяти респондентов приобрели авто за наличные. Такой способ покупки особенно популярен в Махачкале (93%), Владивостоке и Хабаровске (по 88%), Липецке (86%). Кредитами активнее всего пользовались в Казани (28%), Набережных Челнах (28%), Тольятти (26%) и Уфе (25%).

Наибольшим спросом пользуются модели отечественного производителя АвтоВАЗ (19%), а также иномарки Toyota (7%), Kia (6%), Ford (6%), Nissan (6%) и Renault (5%). Седаны выбрали 55% опрошенных, универсалы — 17%, хэтчбеки — 12%, внедорожники и кроссоверы — 6%.