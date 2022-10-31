Банк «Открытие» начал выдавать виртуальные кредитные карты «Мир»

Клиенты банка «Открытие» со смартфонами на Android теперь могут оформить бесплатные виртуальные кредитные карты «120 дней» и Opencard платежной системы «Мир». Предложение доступно в мобильном приложении и интернет-банке, карта будет выпущена моментально и сразу готова к использованию.

Виртуальные карты «120 дней» и Opencard кредитная обладают всеми преимуществами карт национальной платежной системы «Мир» на физическом носителе. Виртуальными кредитными картами можно пользоваться, как и обычным пластиком: оплачивать покупки через интернет и Mir Pay.

«120 дней» — самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.

Оплачивая покупки виртуальной кредитной Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании баланса на счетах от 500 000 рублей.

По желанию клиента можно оформить дополнительную карту на физическом носителе в любом офисе банка «Открытие».