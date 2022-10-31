Примсоцбанк дарит 10% кэшбэка за отдых

С 31 октября по 6 ноября, расплачивайтесь кредитной картой Примсоцбанка в ресторанах и кафе, базах отдыха, кинотеатрах и алкомаркетах* и получайте 10 % кэшбэка.



Максимальная сумма кэшбэка – 5 000 рублей, минимальная – 10 рублей. Зачисление кэшбэка до 18.11.2022.



Если у Вас еще нет кредитной карты Примсоцбанка, успейте оформить.



*Кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 5812/5814, 7997/7999/7032, 7832/7833, 5921, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет банке.



Все подробности об акции - по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.