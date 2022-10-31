Примсоцбанк перешёл на обновлённый веб-интерфейс интернет-банка

Теперь платформа стала для клиентов более удобной и функциональной.



Интернет-банк «переехал» на новый доменный адрес и получил расширенный функционал. Переход на новый интерфейс позволит уменьшить различия между веб версией ИБ и мобильного приложения, упростить и ускорить обновления, необходимые для совершенствования продуктов банка. Также появятся новые подсказки для пользователей.



Подробности – на сайте или в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.