Теперь платформа стала для клиентов более удобной и функциональной.
Интернет-банк «переехал» на новый доменный адрес и получил расширенный функционал. Переход на новый интерфейс позволит уменьшить различия между веб версией ИБ и мобильного приложения, упростить и ускорить обновления, необходимые для совершенствования продуктов банка. Также появятся новые подсказки для пользователей.
Подробности – на сайте или в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
Новости
Примсоцбанк перешёл на обновлённый веб-интерфейс интернет-банка
Теперь платформа стала для клиентов более удобной и функциональной.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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