Федеральные гранты в миллион рублей получили пять студентов из Иркутской области

Конкурс проводился Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям, накануне были опубликованы результаты, о них рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Лидерами итогового отбора стали представители 150 вузов из 54 субъектов Российской Федерации. Их проекты ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий.

– По итогам конкурса отобраны тысяча наиболее интересных и сильных проектов студентов. Каждому победителю выделяется по одному миллиону рублей на создание собственных наукоёмких технологий, – отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди победителей – пять жителей Иркутской области: три представителя ИРНИТУ, по одному – из ИрГУПСа и Братского государственного университета. Отобранные проекты могут использоваться в машиностроении, экологии, медицине.