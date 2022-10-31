Акция «Ночь искусств–2022» пройдет в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске 5 ноября

Гости вечера увидят новые экспозиции молодых бурятских авторов: минималистичную живопись Аюны Гарматаровой и инсталляция из войлока Амгалана Ринчинова. В метафорической форме художники переосмысливают прошлое своего народа и размышляют о будущем, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи.

Можно будет посетить обновленную экспозицию искусства Даши Намдакова. Теперь там представлены скульптуры из авангардной коллекции «Изнутри». И всего на один вечер экспозицию дополнит работа Амгалана Ринчинова «Солнечная Бурятия», созданная в технике цианотипия – художнику в буквальном смысле удалось запечатлеть интенсивность солнечного света. Во время мероприятия можно будет увидеть анимацию и видео-арт, вдохновленные восточной культурой.

В формате действующей выставки Рината Ахметова «На линии солнца» прозвучит сет этнической экспериментальной музыки от Ильи Ошуркова «Сензу» из творческого объединения U SIN promo.

В шоу-руме галереи можно будет увидеть бронзовую пластику бурятских мастеров и сказочные иллюстрации бурятских художниц сестер Ертахановых.

Узнать интересные факты о работах и принять участие в викторинах можно будет с помощью интерактивного гида – он доступен для гостей на протяжении всего вечера.

Присоединиться к мероприятию можно в субботу, 5 ноября, в любое время с 21:00 до 00:00.

Возрастное ограничение 6+. Продолжительность – 3 часа. Стоимость входных билетов – 350 рублей. Приобрести их можно на месте или онлайн. Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.