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Оборот розничной торговли в Иркутской области снизился на 1,8%

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В январе-сентябре 2022 года он составил 393,8 млрд рублей, сообщает Иркутскстат.

Оборот розничной торговли составил 393,8 млрд рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года он снизился на 1,8% в сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 50,2%, непродовольственных товаров – 49,8%.

Оборот общественного питания составил 18,8 млрд рублей, это на 18,1% больше к январю-сентябрю 2021 года. Оборот продовольственных товаров увеличился на 5% до 197,7 млрд руб, непродовольственных упал на 7,9% до 196,1 млрд руб.Платных услуг оказано на 103,0 млрд рублей, +6,8% к соответствующему периоду 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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