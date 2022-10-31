Новости

ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию в Иркутской области

Стоимость услуг проиндексируют 1 декабря, пишет «Российская газета».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифные коридоры на электроэнергию. Это минимальные и максимальные значения, в которые должны уложиться региональные власти, , когда будут определять конкретные тарифы при ближайшей индексации.

В отличие от предыдущих лет на 2023 год не предусмотрено повышение тарифов с июля. Индексацию платы, как сообщало ранее минэкономразвития, решено перенести на 1 декабря этого года.

В Приангарье цены останутся рекордно низкими.

Жители Иркутской области будут платить всего 1,41-1,42 рубля за кВт/ч (сейчас минимальный порог – 1,27 рубля).

Дороже всего электроэнергия будет стоить в ряде регионов Дальнего Востока. Так, в Чукотском АО тариф, по расчетам ведомства, может быть на уровне 9,69-9,7 рубля за кВт/ч.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Нижняя точка спада в экономике придется на середину 2023. Основные тезисы Эльвиры Набиуллиной
«Терять нам уже нечего». Дерипаска призвал власти принять меры, чтобы избежать экономического кризиса
Они на ухо шепчут: «Мы ненадолго, мы скоро вернемся» – Путин об ушедших из РФ зарубежных компаниях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании