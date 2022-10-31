ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию в Иркутской области

Стоимость услуг проиндексируют 1 декабря, пишет «Российская газета».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифные коридоры на электроэнергию. Это минимальные и максимальные значения, в которые должны уложиться региональные власти, , когда будут определять конкретные тарифы при ближайшей индексации.

В отличие от предыдущих лет на 2023 год не предусмотрено повышение тарифов с июля. Индексацию платы, как сообщало ранее минэкономразвития, решено перенести на 1 декабря этого года.

В Приангарье цены останутся рекордно низкими.

Жители Иркутской области будут платить всего 1,41-1,42 рубля за кВт/ч (сейчас минимальный порог – 1,27 рубля).

Дороже всего электроэнергия будет стоить в ряде регионов Дальнего Востока. Так, в Чукотском АО тариф, по расчетам ведомства, может быть на уровне 9,69-9,7 рубля за кВт/ч.