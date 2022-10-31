70% компаний берут новых сотрудников на испытательный срок

Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 72% компаний. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 26% работодателей, еще в 46% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 18%. По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился.

«Испытательный срок не только для работодателя», – у 28% россиян, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 8% – по воле работодателя. Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. 29% уходили по своей инициативе, 13% – по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 23 и 4% соответственно.