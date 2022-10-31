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«Ведомости»: «Тинькофф» запускает сервис по продаже автомобилей

Тестовые продажи Haval стартовали в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации.

Сервис «Тинькофф» будет работать по принципу, схожему с моделью маркетплейса. Сейчас проект запускается через дилера Fresh Auto, пояснил представитель банка. После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину – у себя или на складе Haval. Затем «Тинькофф» привозит машину покупателю, стороны подписывают договор купли-продажи и производят окончательные взаиморасчеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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