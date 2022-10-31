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Объем автокредитования в третьем квартале 2022 года упал на 39%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2022 года было выдано автокредитов на сумму 184,9 млрд руб. или на 39,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом объем выданных автокредитов в июле-сентябре текущего года, напротив, существенно вырос – на 66,9% (во 2 кв. 2022 года – 110,8 трлн руб.).

Наибольший объем выданных в 3 квартале 2022 года автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

  • Москве (17,16 млрд руб.),
  • Московской обл. (13,62 млрд руб.),
  • Санкт-Петербурге (12,13 млрд руб.),
  • Краснодарском крае (8,73 млрд руб.),
  • Республике Татарстан (7,88 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 квартале 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

  • Москва (-54,0%),
  • Краснодарский край (-45,9%),
  • Московская обл. (-44,8%),
  • Нижегородская обл. (-43,2%),
  • Омская обл. (-42,9%).

В свою очередь наименьший спад выдачи автокредитов был отмечен в:

  • Кемеровской обл. (-21,8%),
  • Тюменской обл. (-22,8%),
  • Удмуртской Республике (-24,5%),
  • Пермском крае (-26,8%),
  • Красноярском крае (-28,2%).

 «В 3-м квартале текущего года выдача автокредитов в значительной степени восстановилась после падения в апреле-июне, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом существенный рост выдачи по сравнению со 2-м кварталом был обусловлен эффектом низкой базы, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. Помимо вышеупомянутых факторов, серьезное влияние на выдачу автокредитов в этом периоде также оказала возобновившаяся в июле 2022 года государственная программа льготного автокредитования. В то же время показателей аналогичного периода прошлого года выдача автокредитов в 3-м квартале так и не достигла, сократившись почти на 40%. Также стоит отметить, что автокредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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