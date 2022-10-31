СберЛизинг обеспечил детскую больницу в Тамбове медицинским оборудованием

АО «Сбербанк Лизинг» и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» (ТОДКБ) заключили договор лизинга на общую сумму более 300 млн рублей. Сделка была реализована при участии Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк, рассказали SIA.RU в компании.



Всего в рамках договора поставлено 209 единиц новейшего медицинского оборудования, среди которых широкоапертурный магнитно-резонансный томограф последнего поколения (адаптирован для работы с детьми и беременными женщинами); инкубаторы интенсивной терапии для максимального развивающего ухода для новорожденных; аппараты ИВЛ, позволяющие проводить протективную вентиляцию легких; электрокардиографы с высокой точностью расшифровки и другое оборудование.



Условия контракта включали выполнение работ по монтажу, установке, сборке, настройке медицинского оборудования, а также проведению обучения врачей правилам эксплуатации.



Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного СберБанка:

«Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и возникшие логистические вопросы, проектной команде удалось выполнить все обязательства перед нашим клиентом, с которым выстроена эффективная и комплексная работа по развитию системы здравоохранения. Сегодня в десяти медучреждениях Тамбовской области уже действует телемедицинская платформа Сбера, в пяти — система голосового заполнения медицинской документации с помощью технологии распознавания речи. Мы надеемся, что наши продукты и цифровые решения будут и дальше повышать качество медицинской помощи для населения».



Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Эта сделка имеет для нас особое значение — в первую очередь, в силу своей социальной направленности. В текущих условиях мы смогли обеспечить оснащение больницы оборудованием самого высокого класса, которое поможет вывести на новый уровень диагностику и лечение. Недавно в больнице завершилась реконструкция, и уже совсем скоро ТОДКБ сможет принять первых маленьких пациентов в отремонтированных помещениях с использованием новой медтехники».