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Инвестор назвал четыре фактора, вселяющие оптимизм на рынке вторичного жилья

Цены на вторичном рынке недвижимости снижаются. По некоторым типам квартир, в октябре 2022 года снижение к марту – апрелю этого года достигает 15%. Несмотря на это, широкомасштабного тренда на снятие квартир с продажи и перевод их в сегмент аренды не наблюдается. Эксперт рынка недвижимости Москвы назвал несколько факторов, которые добавляют позитива всему рынку.

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– Если говорить о позитивных моментах на вторичном рынке, то стоит отметить, что люди ко всему привыкают и даже в нынешних непонятных условиях будут принимать и уже принимают серьёзные решения о покупке или продаже недвижимости. Главный позитивный факт заключается в том, что на рынке недвижимости сейчас нет паники, – подчеркивает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». –  Второй момент заключается в том, что мы верим, что доходы людей вслед за инфляцией будут расти. Третий позитивный момент заключается в том, что на рынок пришли люди, которым для покупки квартир не хватает небольшой суммы, например, квартира стоит 10 млн рублей, а у них есть только 8. Эти недостающие 2 млн рублей они добирают за счёт ипотеки. На мой взгляд, это правильно и грамотно.

Кроме того, были опасения по поводу массовых банкротств застройщиков, но "они держатся и это в целом также даёт определённую уверенность всему рынку жилья", резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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