Число российских брендов в ТЦ выросло на треть

В российских торговых центрах, с начала СВО, стало на 20-30% больше отечественных брендов одежды, товаров для дома и мебели. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка торговой недвижимости.

С начала СВО в торговых центрах крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов, рассказал президент Magic Group, основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов. После ухода из России многих зарубежных марок в ТЦ освободились площади и цена квадратного метра ожидаемо снизилась, что помогло развивающимся российским брендам открыть офлайн-магазины, сказал основатель бренда Yaratam Design Петр Сафиуллин.

При этом и объемы отечественного производства выросли, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. По предварительным оценкам, ассортимент российских марок в моллах в среднем увеличился на 20–30%, добавил он.