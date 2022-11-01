Сбер начал продажу умных и недорогих телевизоров

У них привлекательная цена – от 12,5 до 17,9 тыс. рублей, а также популярные диагонали — 32 и 43 дюйма. Кроме того, они работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ. Скоро устройства появятся в сетях розничных партнёров, к тому же заказ можно будет оформить в офисах Сбера по всей стране. А с 1 по 12 ноября 2022 года в ходе акции Зелёный день на телевизоры будет действовать скидка 5%.

Телевизоры с умом

43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кд/м2. В силу меньшего размера на 32-дюймовой модели для качественной картинки достаточно HD-разрешения. Оба телевизора имеют широкие углы обзора 178°, так что смотреть видео удобно с любого ракурса. Небольшое время отклика и частота 60 Гц дают хорошую картинку даже в динамичных сценах. Устройства оснащены популярными портами и разъёмами для подключения аксессуаров и внешних источников сигнала.

Открытая платформа Салют ТВ

Новинки работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Из коробки новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов в «Смотрёшке» [1] и 24ТВ, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое. Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.

В открытой операционной системе можно также слушать музыку, запускать игры, открывать разные сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам Салют. Платформа динамично развивается. Пользователям гарантированы регулярные обновления, стабильная работа сервисов и оперативная техническая помощь.

Дизайн

Экстерьер новых телевизоров Sber наследует облик других умных устройств бренда. У моделей минималистичный безрамочный дизайн — изображение будто растворяется в пространстве, помогая сфокусироваться на сюжете. В комплекте есть лаконичные ножки для установки устройства на тумбу или стол.

Цена и доступность

Благодаря рациональному выбору комплектующих инженерам удалось добиться одной из самых конкурентных цен на рынке. Умные телевизоры Sber с диагоналями 32” и 43” уже можно купить в официальном интернет-магазине за 12 490 и 17 990 рублей соответственно.

Скоро устройства появятся в сетях розничных партнёров, к тому же заказ можно будет оформить в офисах Сбера по всей стране. А с 1 по 12 ноября 2022 года в ходе акции Зелёный день на анонсированные телевизоры будет действовать скидка 5%.

Технические характеристики

Телевизор Sber SBX-32H219TSS Операционная система Салют ТВ Центральный процессор Cortex A53×4 Оперативная память 1 Гб Постоянная память 8 Гб Разрешение HD Контрастность 3000:1 Яркость 180 кд/м2 Угол обзора 178/178 Частота 60 Гц Время отклика 6,5 мс Мощность звука 2×8 Вт Интерфейсы 3×HDMI, 2×USB 2.0, CI+, RCA AV Беспроводные подключения Wi-Fi, Bluetooth

Телевизор Sber SBX-43F219TSS Операционная система Салют ТВ Центральный процессор Cortex A53×4 Оперативная память 1 Гб Постоянная память 8 Гб Разрешение Full HD Контрастность 3500:1 Яркость 250 кд/м2 Угол обзора 178/178 Частота 60 Гц Время отклика 8 мс Мощность звука 2×8 Вт Интерфейсы 3×HDMI, 2×USB 2.0, CI+, RCA AV Беспроводные подключения Wi-Fi, Bluetooth

[1] 1 месяц доступа к пакету телеканалов Silver Сервиса Смотрёшка за 1 рубль доступен для новых пользователей, привязавших банковскую карту. Подробнее об условиях акций от Сервисов для покупателей телевизоров Sber на https://sberdevices.ru/legal/promos