Турецкие отели начали принимать карты «Мир»

Расчеты проходят через российские сервисы, выяснили «Известия».

На фоне ограничений по приему карт «Мир» в иностранных банках зарубежные отели и другие компании из дружественных стран начали подключать российские сервисы по приему платежей. Так, в пяти турецких гостиницах сообщили, что успешно принимали наши карты в октябре.

После того как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром» в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma. Она принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии, рассказали в call-центре гостиницы.

В Papillon Belvil также сообщили, что подключили альтернативный российский сервис по приему платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и «пластиком» Visa и Mastercard, выпущенным кредитными организациями в РФ. В call-центре отеля не уточнили, какую систему используют, однако объяснили, как проводят такие операции: стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу примерно 72–74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.