Пострадавшие от падения самолета Су-30 в Иркутске получат новое жилье

На участке может появится памятное место. Об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

– Семьям было предложено подобрать подходящее жилье взамен утраченного. Они согласились и сейчас занимаются подбором жилья. Как только определятся, мы подпишем соглашение о возмещении ущерба и выплатим средства, – сказал директор Иркутского авиационного завода – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Вепрев.

Директор авиазавода добавил, что силами предприятия пострадавший дом демонтируют, затем территория будет приведена в надлежащее состояние.

– Руководство авиазавода сообщило о намерении приобрести участок, и если никаких ограничений не будет, сделать там памятное место, – добавил Игорь Кобзев.

Напомним, что вечером 23 октября в Иркутске самолет Су-30СМ упал на двухквартирный жилой дом. Впоследствии сгорел дом и рядом стоящий автомобиль, погибли два летчика, травмированных и погибших среди местного населения нет.