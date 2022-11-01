Только 19% иркутян хватает зарплаты на все основные нужды

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей Иркутской области и узнала, хватает ли им заработной платы, и от чего они отказываются в первую очередь, когда приходится экономить.

Почти треть опрошенных работающих жителей Иркутской области (28%) признались, что их нынешней заработной заработной платы недостаточно для покрытия всех основных трат, еще 53% ответили, что им с трудом хватает зарплаты, и только 19% заявили, что зарабатывают достаточно. Среди последних больше всего специалистов из ИТ-сферы (43%), сотрудников из сферы добычи сырья (41%) и представителей топ-менеджмента (39%). Наоборот, реже всего хватает зарплаты на все необходимые траты сотрудникам из сферы рабочего персонала и кадрам из ресторанно-гостиничного направления (по 9%).

42% работающих иркутян из числа тех, кто ответили, что им не хватает или с трудом хватает нынешней зарплаты, посчитали, что для покрытия основных нужд она должна вырасти более, чем на 20 тысяч рублей, еще 24% назвали сумму в диапазоне 15-20 тысяч рублей, 18% – 10-15 тысяч рублей, 13% – 5-10 тысяч рублей, 3% – до 5 тысяч рублей.

Среди своих основных статей затрат респонденты из Иркутской области назвали еду (60%) и аренду жилья или ипотеку (30%). На третьем месте оказались выплаты кредитов (без учета ипотеки) и расходы на детей (по 21%), на четвертом – коммунальные расходы (14%), на пятом – транспорт, автомобиль (9%).

Если денег не хватает и приходится экономить, 62% иркутян откажутся от путешествий, 58% – от интересного досуга, 57% – от покупки новой одежды и обуви, 23% будут экономить на образовании, 19% – на платной медицине и лекарствах.

Напомним, что по итогам сентября, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 59,9 тысяч рублей, что на 9% выше средней по России.